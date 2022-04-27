Командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва підвищили у званні

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України командувачу Об’єднаних сил ЗСУ Сергію Наєву.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час звернення 27 квітня, передає 24 канал.

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Звання Героя України присвоєно генерал-лейтенанту Наєву Сергію Івановичу, командувачу Об’єднаних сил Збройних сил України,

– зазначив Зеленський.

Зеленський також додав, що підписав укази про нагородження державними нагородами 173 військовослужбовців Збройних Сил.

Нагадаємо, Зеленський призначив Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил Збройних сил України 27 березня 2020 року.

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