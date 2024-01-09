Важлива Ставка: Зеленський зустрівся із командувачами основних напрямків і операцій
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Зеленський зустрівся із військовими та представниками стратегічних відомств. На зустрічі обговорили питання забезпечення фронту озброєнням та посилення захисту неба над Україною.
9 січня глава держави провів важливе засідання із представниками Генштабу, Міноборони, Мінстратегпрому і Мінцифри. Також на Ставці були присутні очно командувачі основних напрямків та операцій.
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Зброя для фронту
За словами Зеленського, на Ставці передусім говорили про забезпечення фронту снарядами і дронами. Також порушили тему фактичних втрат, щоденної потреби і розподілу між підрозділами.
Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань,
– пояснив український лідер.
ППО для тилу
Також на зустрічі проаналізували останні масовані атаки Росії, оцінили рівень ефективності Повітряних сил у відбитті цих ворожих нападів.
Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури,
– розповів Зеленський.
Яка ситуація на лінії зіткнення: що відомо
- За минулу добу українські захисники взяли участь у 67 боях. У Генштабі наголошують на збільшення інтенсивності бойових зіткнень, адже 7 січня, до прикладу, їх було 35.
- Так, ворог активізувався на східних напрямах. Він намагався наступати на Куп'янському напрямку. Там Сили оборони відбили 5 атак. Бої точилися біля Синьківки Харківської області.
- Спробував атакувати противник і на Лиманському напрямку. Там українці дали відсіч ворогу на схід від Тернів Донецької області.
- На Бахмутському напрямку окупанти штурмували в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
- На Авдіївському напрямку українські сили стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. 3 атаки противника були відбиті поблизу Авдіївки, Північного, Тоненького та ще 15 атак недалеко від Первомайського та Невельського Донецької області.
- На Мар'їнському напрямку українці стримують росіян у районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. За добу відбито 12 атак.
- На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника.
- На Херсонщині противник здійснив 12 штурмових дій на позиції Сил оборони, усі були невдалими.