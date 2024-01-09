Важлива Ставка: Зеленський зустрівся із командувачами основних напрямків і операцій

Президент Зеленський зустрівся із військовими та представниками стратегічних відомств. На зустрічі обговорили питання забезпечення фронту озброєнням та посилення захисту неба над Україною.

9 січня глава держави провів важливе засідання із представниками Генштабу, Міноборони, Мінстратегпрому і Мінцифри. Також на Ставці були присутні очно командувачі основних напрямків та операцій.

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Зброя для фронту

За словами Зеленського, на Ставці передусім говорили про забезпечення фронту снарядами і дронами. Також порушили тему фактичних втрат, щоденної потреби і розподілу між підрозділами.

Систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво, зокрема відкриття нових ліній. Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань,

– пояснив український лідер.

ППО для тилу

Також на зустрічі проаналізували останні масовані атаки Росії, оцінили рівень ефективності Повітряних сил у відбитті цих ворожих нападів.

Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури,

– розповів Зеленський.

Яка ситуація на лінії зіткнення: що відомо