Командувачі корпусів Сухопутних військ НАТО обговорили російську агресію проти України

Командувачі корпусів Сухопутних військ НАТО 21 квітня провели відеоконференцію щодо ситуації на тимчасово окупованому Донбасі та біля кордонів України. Вони наголосили на важливості підтримки ЗСУ.

Деталі розмови командувачів Сухопутних військ

Розмова військових відбулася на тему "Домінування у наземному середовищі – генерація згуртованості, спроможності та потенціалу".

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів колегам з НАТО:

про збройну агресію Росії проти України,

чисельність та склад російських військових угруповань на тимчасово окупованій території України та в безпосередній близькості до українського кордону,

ситуацію, яка відбувається біля наших кордонів,

прогнозовані сценарії подальшого розвитку подій.

Сухопутні війська ЗСУ перебувають на високому ступені боєздатності, готові виконувати завдання за призначенням. Але ми розуміємо, що маємо справу із серйозним чисельним противником,

– наголосив Сирський.

Він також подякував представникам країн-партнерів за підтримку України у відстоюванні її суверенітету і територіальної цілісності.

Командувач Сухопутних військ НАТО генерал-лейтенант Роджер Клутьє запевнив, що підтримує Україну і вона може розраховувати на допомогу.

"Це наша можливість і справді наш обов'язок забезпечити підтримку сухопутної складової. Це надсилає потужний меседж, коли командири корпусів НАТО говорять в один голос", – наголосив Клутьє.

Останніми тижнями російські військові стягують свої війська до кордону України. За даними розвідки, Москва може спробувати просунутися вглиб України. Крім того, ОБСЄ зафіксувала, що проросійські бойовики стягують важку техніку та "Гради" на тимчасово окуповану Луганщину.



Розташування російських військ біля кордону України / Інфографіка 24 каналу