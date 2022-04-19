Командування 144 мотострілецької дивізії зі Смоленська потай вивозить свої сім'ї вглиб Росії

Командування 144 мотострілецької дивізії (військова частина №23060), підрозділи якої дислокуються в Смоленській та Брянській областях, вивозить свої сім'ї з Брянської області. Зазначається, що вглиб Росії.

Про це написав на своїй сторінці у фейсбук журналіст Роман Цимбалюк. Він зазначив, що інформацію про необхідність евакуювати сім'ї ретельно приховують, аби запобігти панічним настроям серед місцевого населення.

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Хто вже вивіз сім'ї

"За даними, свої сім'ї вивезли: командир 254 мотострілецького полку (військова частина №91704, Клінци) – полковник Даньшин І. А., командир 1032 окремого батальйону матеріального забезпечення (військова частина №14370, Почеп) – підполковник Самедов М. М.", – мовиться в дописі журналіста.

До слова, у пресслужбі ЗСУ повідомили, що на території Бєлгородської області окупанти розгортають вертолітні майданчики. Нагадаємо, що ця територія межує з Луганською, Сумською та Харківською областями.

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