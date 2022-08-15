Командування окупантів втекло з Херсона: путін може влаштувати їм справжню трагедію

Щоб уникнути зустрічі з українською армією російське командування втекло на лівий берег Херсонщини, залишивши своїх солдат. Експерти вважають, що це може призвести до жахливої трагедії, яку вже описували на сторінках історії радянського союзу.

Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Він заявив, що те, що командний склад російської армії переправився на лівий берег Херсонщини, може погано закінчитися для окупантів.

До теми Думаю, росіяни вже розглядають повний відхід з правобережжя Херсонщини, – Хлань

За його словами, готується одна з найстрашніших сторінок, про яку в росії не люблять згадувати. Вона про Крим у червні 1942 року.

Тоді все керівництво – від генералів до капітанів – без наказів та зброї вночі покинули Крим, залишивши десятки тисяч червоноармійців і червонофлотців. Ця втеча командного складу на лівий берег Херсонщини нагадало мені цю жахливу сторінку,

– заявив Піонтковський.

Публіцист наголосив, що після того, як всі мости знищені і військове угрупування відрізане від постачання озброєння, воєнна логіка вимагає відведення солдат.

"Але політична логіка в бункері цього не допускає. Гітлер купу таких помилок вчинив на заключному етапі Другої світової війни, відмовляючи в наказі відступати", – відповів він.

На його думку, саме трагедія такого масштабу зараз назріває на Херсоні.

Бо для путіна просто віддати наказ відступати – це страх, що це означатиме його політичну смерть. Адже тоді всьому суспільству буде зрозуміло, що путін проср*в все… Путін не буде дозволяти відступати, і ці війська будуть просто знищуватися. Тут навіть не знадобиться контрнаступ ЗСУ,

– зауважив Піонтковський.

Він додав, що ці події будуть розгортатися приблизно в тому ж географічному регіоні, що й в 42-му році.

"Ті керівники тоді сіли хто на кораблі, хто на літаки і втекли звідти, залишивши десятки тисяч солдат. Це одна з найчорніших сторінок в історії червоної армії", – відповів публіцист.

Дивіться повне інтерв'ю з Андрієм Піонтковським: відео 24 каналу



До слова, напередодні активіст Володимир Молчанов розповів, що у Херсоні зменшується кількість вищого окупаційного командування російських військ, зокрема й фсб – через побоювання перебігу екстреної евакуації.

Молчанов додає, що у будь-якому випадку становище російської арміїна Правобережжі ускладнюватиметься. "Щодо військових російських – все тільки починається", – вказав він.

Відео до теми – російські командири покидають Херсон: дивіться відео