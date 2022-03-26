Командування російської армії змінило риторику щодо цілей повномасштабного вторгнення в Україну

У Росії керівництво ворожої армії змінило свою риторику, пов'язану з повномасштабним вторгненням на територію України. Тепер мовиться лише про "визволення" Донбасу.

Якщо раніше на Росії говорили про те, що прагнуть "врятувати" усе російськомовне населення в Україні, то зараз амбіції дещо притихли. Солдати нанюхалися пороху, а матері почали отримувати своїх "двохсотих". Тож військове керівництво змінило свою риторику.

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Тепер на Росії планують лише "визволити" Донбас

Так, начальник генштабу збройних сил Росії Сергій Рудський просуває уже новий наратив. У ньому мовиться про те, що першочергова мета "спецоперації" – повне "визволення" Донбасу. Натомість уже ніхто не згадує ані про "денацифікацію", ані про "демілітаризацію".

Ба більше, міжнародний відділ пропагандистського медіа "РИА" публікує уже нову мапу. На ній можна побачити, що протягом останніх кількох тижнів окупанти не здійснювали наступу у жодному з напрямків.

Водночас на мапі зображене скупчення наших бійців. Вони зосереджені біля тимчасово заблокованих українських населених пунктів.

Що це означає? Ворог уже протягом місяця не може похвалитися здобутками. Тож він повинен міняти свою риторику не лише для військових, а й для усього населення країни. Такий підхід дозволить дещо зменшити масштаби успіху "спецоперації". Ну щоб бодай якось виглядати переможцями в очах своїх громадян.

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