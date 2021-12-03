Комаровський визнав, що Ахметов прилітав на день народження Шустера у Вільнюс

Лікар Євген Комаровський, який був на святкування дня народження журналіста Савіка Шустера розповів, чи був на ньому олігарх Рінат Ахметов. За його словами, бізнесмен був серед гостей, однак політику на святкуванні не обговорювали.

Про присутність олігарха Євген Комаровський заявив в інтерв'ю пропагандистському ЗМІ, яке пов'язують з проросійським блогером Анатолієм Шарієм. Однак доктор розкритикував розслідування "Української правди".

Що було раніше Ахметов у Вільнюсі міг обговорювати деталі державного перевороту: відео

Комаровський каже, що про політику не говорили

За словами Євгена Комаровського, на дні народженні Савіка Шустера з Рінатом Ахметовим ніхто про політику не говорив. Натомість, доктор вирішив розповісти про тост від олігарха на застіллі.

Він (Ахметов – 24 канал) говорив дуже неймовірний тост за здоров'я людини, яка коштує йому дуже дорого. Тому що через те, що Савік Шустер не погоджує з ним нічого і робить що хоче, потім на нього наїжджає влада, і він втрачає гроші,

– заявив Комаровський.

Журналіст-розслідувач Михайло Ткач позитивно відреагував на слова Комаровського, попри те, що той заперечив все, про що йшлося в розслідуванні "Української правди".

Святкування дня народження Шустера у Вільнюсі: головне