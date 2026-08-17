Мінус два цехи та порохові склади: у Генштабі розповіли про ураження заводу "Комбинат Каменский"

Українські сили завдали успішного удару по російському військово-промисловому об'єкту в Ростовській області. Внаслідок атаки на підприємство "Комбинат Каменский" суттєво постраждали потужності з виробництва вибухових речовин та порохів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які деталі ураження розповіли українські військові?

У ніч на 16 серпня 2026 року відбулося успішне ураження підприємства "Комбинат Каменский", яке розташоване у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області Російської Федерації. За підтвердженими даними, внаслідок цієї операції було повністю знищено два виробничі цехи. Ще чотири приміщення, де виготовляли вибухові речовини та порох, зазнали значних пошкоджень.

Підприємство є важливою складовою російського військово-промислового комплексу. Основний профіль заводу полягає у виробництві твердого ракетного палива. Ця продукція безпосередньо використовується для спорядження боєприпасів до реактивних систем залпового вогню, зокрема "Ураган", "Смерч" та "Торнадо-С".

Окрім цього, потужності комбінату залучені до створення палива для низки інших ракетних систем та різноманітних авіаційних засобів ураження. Наразі системна робота щодо нейтралізації ключових військових та військово-промислових цілей противника продовжується.

У Генштабі показали результати атаки на Росію / Фото Генерального штабу ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня ЗСУ вдарили по місцях дислокації російського берегового ракетного комплексу "Бастіон" в окупованому Криму. Внаслідок атаки Росія зазнала втрат в озброєнні та живій силі, а остаточні масштаби ураження ще уточнюють. "Бастіони" є важливими для російської армії, адже з них окупанти запускають ракети "Онікс" та "Циркон" по цілях в Україні. Втрата таких установок зменшує ракетні можливості Росії у Чорноморському регіоні.

Крім того, Сили оборони України уразили три важливі військові об'єкти Росії. Під удар потрапили ракетний підрозділ у Резервному в окупованому Криму, залізничний міст поблизу Світлодолинського на Запоріжжі та склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів у районі Карлівки на Донеччині.