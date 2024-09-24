У Ростовській області могли атакувати об'єкт, де виробляють паливо для ракетних двигунів, – ЗМІ

Ракети могли атакувати комбінат "Кам'янський", де виготовляють паливо для ракетних двигунів. Розташований він у Ростовській області.

Видання Astra повідомляє, що атака на комбінат могла бути здійснена у ніч на 23 вересня. Унаслідок атаки на підприємстві нібито пошкоджено трубу газопостачання.

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Комбінат могли атакували ракетами "Нептун"

Видання стверджує, що у ніч на 23 вересня у місті Каменськ-Шахтинський, де розташований комбінат, спрацювала ППО. Тоді нібито було збито 2 ракети невстановленого типу, втім, припускають, що це були "Нептуни".

Під час падіння одна зі збитих ракет могла пошкодити трубу газопостачання на підприємстві. Поряд також спалахнула трава. Постраждалих нібито немає.

Комбінат "Кам'янський" – це одне з найбільших хімічних підприємств півдня Росії та містоутворююче підприємство Каменська-Шахтинського.

Про те, що там можуть виготовляти паливо для ракетних двигунів відомо із документів ЦРУ за 2011 рік. Тоді було частково розсекречено дані щодо створення у СРСР міжконтинентальної балістичної ракети на твердому паливі РТ-2. Саме "Кам'янський" вказаний у документах ЦРУ, як місце для виробництва палива до цих ракет. Там нібито були також розміщені відповідні випробувальні установки.

До слова, цей комбінат вже був під атакою дронів у квітні 2024 року.