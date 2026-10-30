"Там виготовляють паливо для ракет": "Атеш" влаштував диверсію у Ростовській області

Агенти "Атеш" здійснили диверсію на електропідстанції в місті Каменську-Шахтинському Ростовській області. Внаслідок підпалу було пошкоджено розподільну шафу.

Ця підстанція є важливою для окупантів, адже забезпечує електроенергією ФКП "Комбінат Кам'янський", зазначили у русі опору "Атеш".

Які наслідки диверсії на підстанції в Каменську-Шахтинському?

"Комбінат Кам'янський" – підприємство військово-промислового комплексу, яке випускає тверде ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Смерч", "Торнадо-С" та інших ракетних та авіаційних систем.

Пошкодження розподільчого вузла може порушити роботу заводу та потребуватиме часу для ремонту.

Це може призвести до затримок у виробництві, адже працівникам доведеться відновлювати пошкоджене обладнання.

Як наслідок – підприємству буде складніше вчасно виготовляти та постачати продукцію для російської армії.

Момент підпалу на електростанції: дивіться відео

"Атеш" провів диверсію у Каменську-Шахтинському: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що "Атеш" отримав від російського військового дані про охорону підстанції "Східна" в окупованому Джанкої. Вона забезпечує електроенергією місцеву інфраструктуру, зокрема військовий аеродром, де базується російський вертолітний полк.