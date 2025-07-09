Росія здійснила рекордну комбіновану атаку: мапа руху ракет і "Шахедів"

Росія в ніч на 9 липня влаштувала наймасштабнішу комбіновану повітряну атаку на Україну. Ворог застосував одночасно сотні ударних безпілотників і різні типи ракет. Українська ППО успішно збила більшість цілей.

Атака була комбінованою й включала різні типи озброєння. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на monitoring.

Дивіться також Маємо певні наслідки після удару "Кинджалами", – Ігнат

Рекордна повітряна атака

Начальник управління комунікацій Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні повідомив, що такої кількості засобів повітряного нападу ворог ще не застосовував. Удар тривав з 20:00 8 липня і сягнув піку в ніч на 9 липня. У повітряному просторі одночасно перебували сотні "Шахедів", а також ракети різного типу.

Візуалізація сьогоднішнього удару / Фото monitoring

Дрони та ракети ворог запускав із різних регіонів Росії: з Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла та Міллерово. Основними цілями атаки були Волинь, Луцьк, Житомирщина та Озерне. Відомо про влучання в чотирьох районах та падіння збитих уламків ще в 14 місцях.

ППО знищила більшість повітряних цілей

Повітряні сили України повідомили, що вдалося знешкодити 718 із 741 повітряної цілі противника. Зокрема, було збито 296 ударних безпілотників, ще 415 були подавлені засобами радіоелектронної боротьби. Також сили ППО ліквідували 7 крилатих ракет типу "Х-1012/"Іскандер-К".

Окрім "Шахедів" та крилатих ракет, Росія випустила 6 аеробалістичних ракет "Кинджал" з повітряного простору Липецької області. Відомо, що такі ракети складно перехоплювати через їх надвисоку швидкість і маневровість.