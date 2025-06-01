Вдарили дронами, балістикою і крилатими ракетами: які наслідки атаки на Київщину

Росія продовжує щоденний терор України. У ніч на 1 червня ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

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Які наслідки комбінованої атаки на Київщину

Микола Калашник вказав, що Росія все більше нарощує кількість ударних дронів для своїх атак на мирні українські населені пункти. Протягом ночі у Київській області працювали сили ППО, збиті ворожі цілі.

Ми також не стоїмо на місці, розвиваємося. Так, сьогодні вночі нашим захисникам з "Чисте небо" Сил безпілотних систем вдалося перехопити 15 ворожих дронів, їх полювання ще триває,

– повідомив голова ОВА.

Постраждалих серед населення немає. Улучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Бійці з "Чистого неба" допомагали відбивати атаку / фото Миколи Калашника

Однак у Білоцерківському районі через атаку безпілотників пошкоджено 10 приватних будинків. Вибиті вікна, посічені посади та пошкоджені покрівлі. В ОВА пообіцяли, що власникам нададуть необхідну допомогу. Роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.

Деталі атаки на Україну 1 червня

Водночас нині під атакою Росії опинилися й інші регіони України. Зокрема, ворог масовано атакував Харківщину, використавши "Шахеди". Пошкоджено будинки, ЛЕП, гуртожиток, горіла покрівля майстерні навчального закладу.

Від російських безпілотників також постраждала й Одещина. У Білгород-Дністровському районі пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, там спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.