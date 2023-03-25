Що заборонено під час комендантської години: за що можуть затримати правоохоронці

В Україні триває воєнний стан. Він передбачає запровадження комендантської години. Розповідаємо далі, що заборонено робити та що очікує на порушників.

У кожному регіоні місцева влада вирішує, скільки повинна тривати комендантська година. Так, напередодні у Києві ухвалили рішення про її скорочення. Хай там як, ми закликаємо не порушувати обмеження, які діють під час воєнного стану. Далі 24 Канал розповість, що не можна робити під час комендантської години.

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Заборони під час комендантської години

Слід розуміти, що під час комендантської години діє низка заборон. Зокрема не можна:

перебувати на вулиці;

перебувати у громадських місцях;

пересуватися пішки або будь-яким видом транспорту без спецперепустки.

Нагадуємо, що за дотриманням комендантської години слідкують правоохоронці та військові. Вони мають право зупинити особу у зазначений час, якщо вона перебуває чи то на вулиці, чи то у громадських місцях. Її можуть попрохати пред'явити документи для встановлення особи.

Як правило, під час цієї перевірки особу в усній формі попереджають про те, що не можна порушувати комендантську годину. Правда, бувають випадки, коли одними лише попередженнями не обходиться, тому ми закликаємо: в разі відсутності спецперепустки краще не нариватися на можливі неприємності.

Комендантська година у Києві скорочена

Під час комендантської години виходити на вулицю можна у випадку, коли потрібно перебратися до укриття під час повітряної тривоги.

Зауважимо, що з 26 березня у Києві діятиме скорочена комендантська година. Тепер обмеження на містян і гостей столиці очікують з 00:00 по 05:00. Крім того, у КМВА ухвалили рішення, яке передбачає демонтаж частини блокпостів.

У зв'язку зі скороченням комендантської години, зміниться і рух громадського транспорту. Він курсуватиме тепер на одну годину довше. Мовиться як про метро, так і про наземний транспорт.

Це ще не все. З 27 березня у Києві у магазинах і торговельних мережах можна буде з 11:00 по 21:00 купувати алкогольні напої.