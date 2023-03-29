Тепер найкоротша в Україні: на Черкащині змінили тривалість комендантської години

Від початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року в Україні у нічний час діє комендантська година. Разом з тим в Черкаський обласній військовій адміністрації повідомили, що скоротять її тривалість.

У більшості регіонів нашої держави комендантська година триває 5 чи 6 годин (від 00:00 до 05:00 або від 23:00 до 05:00) станом на 29 березня 2023 року. Однак коротшою її тривалість хочуть зробити у Черкасах та області.

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Відколи почне діяти нововведення

Як зазначив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, якщо брати до уваги безпекову ситуацію та враховувати потреби нашої економіки, зокрема посівну кампанію, – то виникає потреба в скороченні комендантської години.

️Починаючи з понеділка, 3 квітня, її часові межі (комендантської години – 24 Канал) по області будуть такими: від 00:00 до 04:00,

– йдеться у повідомленні.

Також Табурець нагадав, що в цей час заборонено бути на вулиці та в інших громадських місцях. Винятком може бути лише період, коли оголошено повітряну тривогу.

Що буде у разі порушення комендантської години

У чинному законодавстві нашої держави поки не передбачено жорсткого покарання за порушення комендантської години. Однак людину, що з'явилася без спеціального дозволу на вулиці у нічний час, можуть зупинити правоохоронці або військові, аби перевірити документи та встановити особу.

Опісля зазвичай з правопорушником проводять профілактичну бесіду, проте не затримують, якщо все добре.