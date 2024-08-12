У двох громадах Харківщини змінили комендантську годину: нові терміни та яких сіл стосується

У двох громадах Харківської області змінили час комендантської години. Зокрема, мовиться про громади, з яких триває евакуація місцевого населення.

Харківська районна державна адміністрація пояснила людям, у який час не можна виходити на вулицю та відвідувати громадські місця.

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Що відомо про зміни в комендантській годині

З 12 серпня 2024 року до окремого розпорядження змінюється час комендантської години. Вона триватиме із 17:00 до 9:00,

– заявив начальник Харківської РВА Володимир Усов.

Зокрема, комендантська година зміниться у Дергачівській та Липецькій громаді району та стосуватиметься:

у Липецькій громаді сіл Глибоке, Липці, Борисівка, Борщова, Веселе, Зелене, Красне, Лук'янці, Мороховець, Нескучне, Олійникове, Перемога, Пильна, Слобожанське, Стрілеча, Тернова та Мале Веселе;

сіл Глибоке, Липці, Борисівка, Борщова, Веселе, Зелене, Красне, Лук'янці, Мороховець, Нескучне, Олійникове, Перемога, Пильна, Слобожанське, Стрілеча, Тернова та Мале Веселе; у Дергачівській громаді сіл Козача Лопань, Алісівка, Бугаївка, Великі Проходи, Велика Яруга, Гоптівка, Гранів, Дементіївка, Дубівка, Кочубеївка, Кудіївка, Лобанівка, Малі Проходи, Нова Козача, Токарівка, Токарівка Друга, Цупівка, Шевченка, Шопине та Ветеринарне.

У визначений період доби забороняється перебування на вулицях та інших громадських місцях осіб без спеціально виданих перепусток і посвідчень та рух транспортних засобів без наявних дозволів,

– попередили у державній адміністрації.

Також там не можна їздити на авто без дотримання режиму світломаскування.

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До речі, з Дергачівської та Липецької громади на Харківщині відбувається евакуація мирних мешканців.

"Евакуація з Липецької громади триває. Буває день без успіху, іншого дня вдалося когось умовити. Наприклад, учора (11 серпня – 24 Канал) вивезли двох людей зі Слобожанського", – розповів Суспільному начальник Харківської РВА Володимир Усов.

За його словами, у Липецькій громаді залишається близько 80 людей, у Дергачівській громаді, у тій зоні, яка підпадає під обов'язкову евакуацію, – близько 1000 людей – це прикордонні населені пункти.

Володимир Усов уточнив, що доступ до цих населених пунктів не зміниться.