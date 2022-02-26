Комендантська година у Харкові закінчилася, але пересуватися містом небезпечно
26 лютого 2022 , 06:55Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олега Синєгубова
У Харкові вже завершилася комендантська година. Однак місцевих жителів попереджають, що пересуватися містом все ще небезпечно.
Про ситуацію у Харкові в мережі повідомив голова місцевої облдержадміністрації Олег Синєгубов. Він застеріг щодо можливих подальших атак ворога.
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У Харкові все ще небезпечно виходити на вулиці
Синєгубов зазначив, що комендантська година завершена, однак пересуватись містом ще небезпечно.
Виходити з укриттів небезпечно. Очікуємо масивного обстрілу наших позицій з ворожої артилерії та літаків,
– повідомив глава ОДА.
Ситуація у Харкові: коротко
- У ніч на 26 лютого російські війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону зі сторони Високого.
- За 25 лютого ворог зазнав великих втрат. Українські бійці героїчно захищають місто.
- Ворожі танки зайшли в Харків, але їх знищили.
- Окупанти стріляли по центру крові на Олексіївці та дитячій обласній лікарні, пошкоджені житлові будинки.
- Противник намагався знищити військові об'єкти. На жаль, є постраждалі.
- Вночі працювали диверсійно-розвідувальні групи ворога.
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