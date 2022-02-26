Комендантська година у Харкові закінчилася, але пересуватися містом небезпечно

У Харкові вже завершилася комендантська година. Однак місцевих жителів попереджають, що пересуватися містом все ще небезпечно.

Про ситуацію у Харкові в мережі повідомив голова місцевої облдержадміністрації Олег Синєгубов. Він застеріг щодо можливих подальших атак ворога.

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У Харкові все ще небезпечно виходити на вулиці

Синєгубов зазначив, що комендантська година завершена, однак пересуватись містом ще небезпечно.

Виходити з укриттів небезпечно. Очікуємо масивного обстрілу наших позицій з ворожої артилерії та літаків,

– повідомив глава ОДА.

Ситуація у Харкові: коротко

У ніч на 26 лютого російські війська продовжували бойові дії з напрямку Дергачів, Циркунів та з Чугуївського напрямку. Були спроби прорвати оборону зі сторони Високого.

За 25 лютого ворог зазнав великих втрат. Українські бійці героїчно захищають місто.

Ворожі танки зайшли в Харків, але їх знищили.

Окупанти стріляли по центру крові на Олексіївці та дитячій обласній лікарні, пошкоджені житлові будинки.

Противник намагався знищити військові об'єкти. На жаль, є постраждалі.

Вночі працювали диверсійно-розвідувальні групи ворога.

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