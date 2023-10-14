У Києві дівчина каталась на авто під час комендантської години: що зробила поліція

У Києві дівчина порушила не тільки комендантську годину, а й правила дорожнього руху. Її подруга зафільмувала це та виклала відео у мережу.

Правоохоронці звернули увагу на відео у соцмережах. Вони оперативно відреагували та встановили порушницю.

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Як покарали водійку

За даними правоохоронців, у Печерському районі Києва після закриття одного із закладів відвідувачка попросила свою подругу відвезти її додому. Це сталося о 23:00. Після цього вони каталися містом.

Дві дівчини їздили вулицями й після 0:00. Під час порушення комендантської години водійка ще й порушувала ПДР. А її подруга зняла це на відео, яке пізніше опублікувала у соцмережах.

Правоохоронці після вивчення цього відео через кілька годин встановили їхні особистості. Співробітники поліції 14 жовтня опитали водійку. Щодо цієї дівчини вони склали адміністративну постанову за фактом керування автомобілем по смузі зустрічного напрямку. Поліцейські також опублікували фото порушниці та адмінпротоколу.



Ця водійка порушувала ПДР та комендантську годину / Фото поліції Києва

Як видно на кадрах, дівчину оштрафували на 510 гривень. Відділ комунікації поліції Києва закликав жителів столиці не порушувати комендантську годину.



За порушення ПДР під час комендантської години дівчина має сплатити штраф / Фото поліції Києва

Ще один випадок у Києві

Не так давно блогерка Вікторія Краснова (також відома як Анна Devil) поїхала через Південний міст під час комендантської години та похизувалася цим у соцмережах. Варто зауважити, що цією переправою можуть користуватися лише власники спеціальних перепусток.

Після цього начальник КМВА Сергій Попко заявив, що Південним мостом дозволено користуватися лише військовим, іншим представникам Сил оборони, а також великовантажним автівкам та транспорту, який забезпечує життєдіяльність Києва. Він наголосив, що перепустка на комендантську годину не дає право проїзду через цю переправу. Тепер КМВА буде з'ясовувати, де ця блогерка взяла перепустку та чи легальні її документи.