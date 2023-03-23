Як працюватиме метро Києва після скорочення комендантської години

У Києві планують скоротити тривалість комендантської години. У КМВА розповіли, як тоді працюватиме метро.

Комендантська година у столиці поки триває з 23:00 до 5:00. Якщо в цей час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право її затримати, щоб перевірити наявність документів та встановити причину порушення.

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Як працюватиме метро після скорочення комендантської години

З 26 березня роботу столичного метро подовжать на 1 годину.

Зверніть увагу, що станції підземки зачиняються на вхід у різний час з урахуванням проходження останніх поїздів на лініях,

– зазначили в КМВА.

Киянам також нагадали, що підземні станції метро в режимі укриття працюють цілодобово.

Дивіться графік роботи метро в Києві / Фото КМВА

У Києві скоротять тривалість комендантської години

У КМВА розповіли, що скорочення комендантської години дозволить збільшити тривалість курсування громадського транспорту, а заклади сфери послуг зможуть працювати довше. Відповідно це позитивно вплине на економіку в столиці.

Зменшення комендантської години узгоджується з метою покращення логістичного забезпечення в столиці України, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць,

– зазначив керівник КМВА Сергій Попко.

Водночас в КМВА підкреслили, що війна триває і загрози для столиці досі існують. Тому при виникненні підстав безпекові заходи можуть посилити, зокрема тривалість комендантської години можуть збільшити.