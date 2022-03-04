Комендантська година у Києві залишається без змін на вихідні
Джерело:КМДА
Комендантська година на вихідні 5 та 6 березня в Києві залишається без змін. Вона триватиме триватиме щоночі із 20:00 вечора до 7:00 ранку.
Про це повідомили Київській міській держадміністрації в п'ятницю, 4 березня. Киян закликали пересуватись містом максимально обережно.
Актуально Повітряні сили демонструють справжню майстерність: збили ракету, випущену по Києву з Білорусі
Повертатись додому необхідно до початку комендантської години. Тобто, до 20:00. Покидати власні домівки мешканці столиці можуть вже після 7 ранку.
Зберігайте спокій та користуйтеся офіційними джерелами інформації,
– наголосили у КМДА.
Нагадаємо, що Київ залишається пріоритетною ціллю російських окупантів. Вороги здійснюють обстріли столиці, цілячись у будинки мирних жителів. Однак мер столиці вчергове продемонстрував, що українці готові дати відсіч загарбнику.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!