Росіяни продовжують тероризувати Україну крилатими ракетами та "Шахедами". На Львівщині можуть збільшити тривалість комендантської години, щоб ефективніше боротися з повітряними цілями.

Так, на Львівщині зросте кількість блокпостів. Крім того, планують обмежити рух вантажівок на деяких ділянках дороги. Мовиться про моменти, коли лунає повітряна тривога або під час комендантської години.

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Комендантська година може стати довшою

Про відповідні зміни повідомив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Гоцик під час брифінгу 28 вересня. Він пояснив, для чого вводитимуть певні нововведення.

Почнімо з обмеження руху під час повітряних тривог і комендантської години. Це поширюватиметься на певні ділянки доріг, а також стосуватиметься вантажного та великогабаритного транспорту.

Це робиться для того, щоби наші оборонці неба могли активно виявляти "Шахеди". Транспорт створює певний шум. А нашим оборонцям потрібна максимальна тиша, щоби забезпечити нашу безпеку,

– наголошує Гоцик.

Він також зазначив, що наразі комендантська година не збільшується. Втім, з наближенням зимового періоду вона може стати довшою. Про це в ОВА обіцяють повідомити додатково.

На Львівщині буде більше блокпостів

"Під час засідання Ради оборони Львівської області заслухали звіти силовиків та військових області та було ухвалено посилення заходів з метою забезпечення безпекової ситуації в областях", – додав він.

За його словами, особливо це стосується початку опалювального сезону. Встановлення додаткових блокпостів – "один з моментів посилення безпекових заходів".

Як зазначила речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська, відповідні заходи необхідні, щоб не допустити:

різноманітних провокацій;

дестабілізації суспільно-політичної ситуації;

проникнення диверсійно-розвідувальних груп, які можуть чинити диверсії або теракти в регіоні.

Звернімо увагу, що в Офісі Президента заявили, що в Україні готуються до масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначає, що неможливо на всі 100 відсотків підготуватися. Водночас у нашої держави є великий досвід минулого року та виконані певні роботи щодо захисту інфраструктури від атак.