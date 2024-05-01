Чи будуть затримувати порушників комендантської години на Великдень: в Нацполіції відповіли
В неділю, 5 травня, в Україні святкуватимуть Великдень. Відомо, чи затримуватимуть порушників комендантської години в цей день.
На Великдень, як і в інші дні, продовжуватиме діяти комендантська година. В Національній поліції чітко пояснили алгорим дій, що будуть застосовуватися до її порушників.
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Чи затримуватимуть порушників комендантської години на Великдень
Правоохоронці стежитимуть за дотриманням правил і проводитимуть профілактичні бесіди з порушниками. Про це в ефірі телемарафону заявив глава департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.
Нічого не змінюється. У нас діє воєнний стан. Будемо перевіряти. Звичайно, десь будемо ставитися з розумінням, будем роз'яснювати, проводити профілактичні бесіди,
– розповів Ахрамеєв.
До того ж, він зазначив, що сподівається на свідомість громадян, щоб вони "не створювали додаткову роботу для поліції".
Загроза ракетних провокацій Росії на Великдень
- Керівник департаменту медіаграмотності Центру протидії дезінформації РНБО України Іван Сличко наголосив, що враховуючи досвід минулих років, з високою ймовірністю країна-агресорка цього разу знову готує ракетні провокації в період святкувань, тому не варто ігнорувати сповіщення про ракетну небезпеку.
- Він наголосив, що не варто нехтувати сигналами тривоги та відразу йти в укриття,
- Крім цього, він попередив про високу ймовірність діяльності диверсійно-розвідувальних груп ворога у прикордонних регіонах України, і закликав громадян бути дуже уважними та максимально обережними.