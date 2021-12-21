Комісія з обрання керівника САП таки почала фінальне засідання
21 грудня 2021 , 12:41Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Фінальний етап конкурсу обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нарешті розпочався. Комісія проведе співбесіди з кандидатами на посади керівника САП і його заступника.
Також мають обрати людину на посаду керівника п'ятого відділу. На засідання також можуть потрапити посли "Великої сімки"
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Що відомо про співбесіди
Кандидати напередодні пройшли практичне завдання. Однак це не все – їх чекає ще фінальна співбесіда. На ній обговорять професійну компетентність, а також відповіді кандидатів на попередніх етапах конкурсу.
Кожна співбесіда триватиме приблизно годину.Важливо! Після попередніх етапів залишилось 2 кандидати:старший детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко і прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.
Кандидати пройдуть фінальний етап конкурсу / Фото Укрінформу
Конкурс у САП: коротко
- Міжнародні партнери ще у вересні 2021 року закликали негайно обрати нового очільника САП.
- Попри це, конкурс постійно затягують. Восени, наприклад, засідання комісії зірвали, адже не назбирався кворум.
- Артем Ситник – очільник НАБУ – прокоментував проблему. Він вважає, що процес затягується через незадоволення певних політичних еліт.
- 20 грудня Окружний адмінсуд Києва заблокував конкурс. У Зеленського запевнили, що максимально зацікавлені у тому, аби антикорупційного прокурора обрали якнайшвидше.
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