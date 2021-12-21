Комісія з обрання керівника САП таки почала фінальне засідання

Фінальний етап конкурсу обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури нарешті розпочався. Комісія проведе співбесіди з кандидатами на посади керівника САП і його заступника.

Також мають обрати людину на посаду керівника п'ятого відділу. На засідання також можуть потрапити посли "Великої сімки"

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Що відомо про співбесіди

Кандидати напередодні пройшли практичне завдання. Однак це не все – їх чекає ще фінальна співбесіда. На ній обговорять професійну компетентність, а також відповіді кандидатів на попередніх етапах конкурсу.

Кожна співбесіда триватиме приблизно годину.

Після попередніх етапів залишилось 2 кандидати:старший детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко і прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.



Кандидати пройдуть фінальний етап конкурсу / Фото Укрінформу

Конкурс у САП: коротко

Міжнародні партнери ще у вересні 2021 року закликали негайно обрати нового очільника САП.

Попри це, конкурс постійно затягують. Восени, наприклад, засідання комісії зірвали, адже не назбирався кворум.

Артем Ситник – очільник НАБУ – прокоментував проблему. Він вважає, що процес затягується через незадоволення певних політичних еліт.

20 грудня Окружний адмінсуд Києва заблокував конкурс. У Зеленського запевнили, що максимально зацікавлені у тому, аби антикорупційного прокурора обрали якнайшвидше.

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