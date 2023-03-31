Комісію Мінкульту знову не пустили в Лавру: коли вона туди повернеться

Комісія Мінкульту 31 березня знову не пустили до Києво-Печерської Лаври. Попри перешкоджання представників УПЦ МП, вона повернеться.

Журналісти отримали документи, у яких пояснили причини, чому представників Мінкульту не пустили до монастиря. Там зазначено, мовляв, при повторній спробі оглянути будівлю – ключі не підійшли.

До теми Представники УПЦ МП знову не пустили комісію Мінкульту до Лаври

Членів комісії від приміщення відтиснули "невідомі особи в чернечних рясах". Очевидно, що це ченці московського патріархату.

Крім того, знову звернулись до поліції з проханням відкрити кримінальну справу через блокування доступу до будівель. Комісія знову прийде до Лаври у понеділок, 3 квітня.

Комісію не пустили до Лаври / Фото "Радіо Свобода":

До речі, 30 березня представникам комісії також не вдалося потрапити до святині. Ченці УПЦ МП озброїлися раціями та заблокували входи до храмів

Московський патріархат не хоче покидати Лавру

У Мінкульті наголошували, що УПЦ МП має покинути Лавру, оскільки договір про оренду розірвали. Приміщення Лаври належать державі.

Проросійські попи пішли до суду. Однак напередодні суд відхилив заяву УПЦ московського патріархату на визнання розірвання договору оренди недійсним.

Священники заявили, що все одно оскаржуватимуть рішення.