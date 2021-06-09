Чисельність ЗСУ можуть збільшити: закон Зеленського підтримав комітет Ради

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув законопроєкти про збільшення чисельності ЗСУ та основи національного спротиву. Це – ініціативи Володимира Зеленського.

Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити обидва законопроєкти за основу. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 9 червня.

Варте уваги Що таке національний спротив, який хоче законодавчо визначити Зеленський

Якщо законопроєкт №5558 підтримають у залі парламенту, чисельність ЗСУ зросте до 261 тисячі осіб, 215 тисяч з яких – це військовослужбовці.

За даними Ukrainian Military Pages, станом на лютий 2021 року у ЗСУ було 246 445 людей, з них – 195 626 військових.

Збільшення чисельності ЗСУ супроводжуватиметься, зокрема, створенням та забезпеченням функціонування окремого роду сил – Сил територіальної оборони ЗСУ.

У пояснювальній записці зауважили, що чинна модель тероборони України досі ґрунтується на підходах та принципах колишнього СРСР.

"Вона передбачає її розгортання після тривалого відмобілізування відповідного комплекту сил та засобів", – мовиться у ній.

Документ про національний спротив

Крім цього, профільний комітет також рекомендував Раді у першому читанні ухвалити законопроєкт Зеленського №5557 – про основи національного опору.