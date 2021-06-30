Комітет схвалив закон про олігархів, – Железняк

Комітет Верховної Ради з питань оборони 30 червня проголосував за законопроєкт про деолігархізацію. Тепер його мають схвалити народні депутати.

Вже 1 липня законопроєкт винесуть на розгляд Верховної Ради. Нагадаємо, документ ініціював президент Володимир Зеленський.

До теми Деолігархізація вигідна олігархам, – Гетманцев про законопроєкт Зеленського

Комітет оборони проголосував за законопроєкт про олігархів. Завтра буде в залі (парламенту – 24 каналу),

– заявив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Як голосували члени комітету

Законопроєкт підтримали 9 членів комітету, 4 проголосували проти, а 1 утримався, пише Укрінформ. Політики пропонують скоротити строки подання поправок і пропозицій до законопроєкту наполовину.

Крім того, вони рекомендували Раді відхилити альтернативні законопроєкти №5599-1, 5599-2 та 5599-3 авторства депутатів від фракцій "Європейська Солідарність", "Голос", "Батьківщина" та "За майбутнє".

Законопроєкт про олігархів: головне

3 червня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про запобігання загрози олігархів нацбезпеці. Політик позначив його як невідкладний. Мета документу – перетворити олігархів на бізнесменів.

Закон передбачає створення в Україні реєстру олігархів. Для того, щоб потрапити у список особа має відповідати щонайменше 3 критеріям з 4 встановлених: обіймати найвищі держпосади, мати мандат або фінансувати політичні партії, володіти або контролювати ЗМІ, бути кінцевим бенефіціаром суб'єкта господарювання, що є природною монополією, мати активи, які перевищують 2 мільярди гривень.