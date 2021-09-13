У Комітеті з нацбезпеки заявили про розбіжності у ТСК по справі "вагнерівців"
Джерело:24 канал
Тимчасова слідча комісія щодо "вагнерівців" заслухала безпосередніх учасників спецоперації. Однак їхні доповіді у різні дні різняться.
Про це в ефірі 24 каналу сказав секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. Він зауважив, що для того, аби учасників таки заслухали, довелося іти на компроміс.
До теми У групі "вагнерівців" був агент з Білорусі, – голова ТСК
"Ми пішли на такий компроміс. Мовляв, ми не будемо зривати ТСК, але ви заслухайте людей", – розповів Костенко.
Учасників заслухали в п'ятницю 10 вересня, але вже після того, як Мар'яна Безугла оголосила звіт.
Сьогодні (13 вересня – 24 канал) вони були вчергове заслухані. Є принципові розбіжності в їхній доповіді з тим, що було озвучено напередодні,
– зауважив нардеп.
Костенко: Безугла озвучує односторонню версію
Також він наголосив, що глава ТСК Безугла говорить не все.
"Вона озвучує якусь односторонню версію. Багато чого не співпадає з тим, що розказують безпосередні учасники спецоперації", – запевнив Костенко.
Костенко про роботу ТСК щодо "вагнерівців": дивіться відео
Справа "вагнерівців": головне
- Білоруські силовики ще 29 липня 2020 року затримали 33 бойовики "Вагнера". Відомо, що частина з них воювала на Донбасі з боку окупантів.
- Олександр Лукашенко вирішив здати їх Росії попри те, що Київ просив про екстрадицію "вагнерівців" в Україну.
- У ЗМІ згодом заговорили, що "вагнерівці" у Білорусі – це було частиною операції українських спецслужб, але нібито хтось з Офісу Президента "злив" інформацію.
- Зеленський цю інформацію спочатку заперечував. Через деякий час все ж визнав, що це була операція України, але походила від інших країн.