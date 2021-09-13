У Комітеті з нацбезпеки заявили про розбіжності у ТСК по справі "вагнерівців"

Тимчасова слідча комісія щодо "вагнерівців" заслухала безпосередніх учасників спецоперації. Однак їхні доповіді у різні дні різняться.

Про це в ефірі 24 каналу сказав секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко. Він зауважив, що для того, аби учасників таки заслухали, довелося іти на компроміс.

До теми У групі "вагнерівців" був агент з Білорусі, – голова ТСК

"Ми пішли на такий компроміс. Мовляв, ми не будемо зривати ТСК, але ви заслухайте людей", – розповів Костенко.

Учасників заслухали в п'ятницю 10 вересня, але вже після того, як Мар'яна Безугла оголосила звіт.

Сьогодні (13 вересня – 24 канал) вони були вчергове заслухані. Є принципові розбіжності в їхній доповіді з тим, що було озвучено напередодні,

– зауважив нардеп.

Костенко: Безугла озвучує односторонню версію

Також він наголосив, що глава ТСК Безугла говорить не все.

"Вона озвучує якусь односторонню версію. Багато чого не співпадає з тим, що розказують безпосередні учасники спецоперації", – запевнив Костенко.

Костенко про роботу ТСК щодо "вагнерівців": дивіться відео

Справа "вагнерівців": головне