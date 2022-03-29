Компанія Google припинила ліцензування смартфонів у Росії, – ЗМІ

Російські компанії не матимуть можливості випускати Android-смартфони для власного ринку. Усе тому, що в Google вирішили припинити ліцензування цих самих гаджетів у країні-агресорці.

Відомо, що Google 23 березня почала закривати проєкти компаній у Росії. Це торкнулося також і випуску власних смартфонів на базі операційної системи Android, передають РосЗМІ. Відтак у країні-агресорці вимушені шукати альтернативу.

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Росія повторює шлях Huawei

Російські компанії, зокрема BQ, отримали від Google повідомлення з таким текстом:

Законодавство США про експорт забороняє надання послуг Росії, а також експорт, реекспорт або передачу в Росію програмного забезпечення та технологій американського походження.

Те ж саме свого часу вже проходив Huawei, якого позбавили через санкції доступу до сервісів Google. Тож китайському виробникові довелося створювати власну операційну систему Harmony OS.

Наразі відомо про дві російські компанії, у яких припинилося ліцензування смартфонів. Робота над проєктами скасована з боку Google.

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У Росії узагалі можуть вимкнути сервіси Google

Як зазначає у РосЗМІ генеральний директор BQ Володимир Пузнов, нові смартфони компанії випускатимуть без сервісів Google. Він свято переконаний, що відкликання ліцензії торкнеться не лише російських, а й світових виробників. Мовляв, з часом усі послуги Google в Росії можуть бути відключені.

Офіційної інформації від Google поки не надходило. Ми припускаємо, що це станеться так само раптово, як і зупинення ліцензування,

– сказав він одному з видань.

Тож тепер російські компанії, які займаються випуском смартфонів, можуть переходити на Harmony OS від Huawei. До слова, той самий смартфон AYYA, яким так хизувалися у Росії, працює на базі Android. Тож дуже скоро і їх випускати буде складніше.

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