У ході кібероперації OpsHackRussia'sDay аналітики отримали доступ до внутрішніх листувань російських оборонних компаній. Вони викривають схеми обходу санкцій. Виявилося, що у них беруть участь і компанії з країн НАТО.

Так, особливу увагу розслідувачів привернув лист угорської компанії Milspace Kft до мексиканської фірми Personas y Paquetes Por Aire. У ньому прямо описано, як обійти санкції, запроваджені проти російської оборонки, передає 24 Канал із посиланням на InformNapalm.

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Як Milspace пропонує іншим обходити санкції ЄС проти Росії?

Milspace визнає, що російські підприємства перебувають під санкціями, але пропонує таку схему:

Milspace виступає офіційним підрядником;

ремонт виконується на заводі в Казахстані, який має ліцензію від російського КБ Міля;

запчастини надходять з Москви – від компанії Mi-INTER Ltd;

все погоджується з КБ Міля та "Вертольотами Росії" — компаніями з держкорпорації "Ростех".

Угорська компанія Milspace Kft допомагає російським виробникам зброї обходити міжнародні санкції / Скриншот того самого ганебного листа

Хоча Milspace Kft – приватна компанія, така діяльність у сфері ремонту російських гвинтокрилів зазвичай не можлива без участі або, щонайменше, мовчазної згоди держави.

В Угорщині військово-технічні проєкти зазвичай координуються з урядом, а в цьому випадку Milspace має доступ до документації, співпрацює з росіянами та казахами. Це може свідчити про неофіційну підтримку або байдужість влади.

Цей випадок показує, як угорські компанії допомагають Росії уникати санкцій. Цим самим вони підривають єдність ЄС і НАТО, а також зміцнюють військову машину Кремля.

Один із викритих контрактів коштував 92 000 доларів. Втім, таких схем насправді може бути сотні.

Нагадаємо, що InformNapalm оприлюднила документи про ймовірну причетність словацької держкомпанії LOTN до схем обходу санкцій на користь Росії.