Компанія Nord Stream 2 AG розглядає можливість банкрутства через санкції

Росія вдерлась на територію України й розпочала повномасштабну війну. Після санкцій, які отримали окупанти, власник "Північного потоку-2" готовий визнати несплатоспроможність.

Санкції проти Nord Stream 2 AG ввели США після вторгнення Росії до України 24 лютого. Компанія зареєстрована у Швейцарії, але належить російському "Газпрому".

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Коли може оголосити про банкрутство

У 2021 році газогін "Північний потік-2" збудували за 11 мільярдів доларів. Він повинен був подвоїти потужність перекачування газу з Росії до Німеччини.

Nord Stream 2 AG може офіційно розпочати процедуру оголошення банкрутства в швейцарському суді вже цього тижня. У самій компанії та "Газпромі" від коментарів відмовляються.

Звільнили людей

Раніше стало відомо, що в швейцарському місті Цуг звільнили всіх працівників компанії Nord Stream 2 AG. Мовиться про приблизно 150 людей. Це сталось через те, що Німеччина зупинила сертифікацію.

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