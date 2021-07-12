Socar спростувала своє "придбання" мережі АЗС Glusco
12 липня 2021 , 13:39Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Socar
Компанія Socar заявила, що не купувала мережу АЗК Glusco, яку пов'язують з нардепом Віктором Медведчуком. А інформація про факт купівлі не відповідає дійсності.
Таку заяву зробило керівництво державної нафтової компанії Азербайджану Socar.
Важливо Азербайджанська SOCAR купила мережу заправок Glusco, яку пов'язують з Медведчуком, – ЗМІ
Інших деталей у Socar не розповіли.
Нещодавні повідомлення ЗМІ про придбання Socar АЗС Glusco в Україні не відповідають дійсності,
– мовиться у повідомленні.
Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що інформація про "нібито покупку мережі автозаправних станцій, яка належить Віктору Медведчуку, однією з комерційних структур", є неправдивою.