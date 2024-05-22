Компанію SHERIFF атакують: правоохоронці встановлюють відповідальних

Група компаній SHERIFF, яка спеціалізується на послугах приватної охорони, стала жертвою скоординованої атаки. Наразі правоохоронці встановлюють ланцюг відповідальних.

Про це для видання Телеграф пише Дмитро Стрижов, засновник та член Advisory Board Холдингу охоронних підприємств SHERIFF.

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Атака почалася після перемоги SHERIFF у Prozorro

Історія атаки на SHERIFF почалася після перемоги однієї з компаній групи на торгах в системі Prozorro – компанія виграла лот з надання послуг охорони одному з держпідприємств, запропонувавши найнижчу ціну. До того послуги з охорони для держпідприємства, без конкуренції, надавала компанія "ВЕНБЕСТ-Охорона".

За словами Дмитра Стрижова, у лютому про компанію SHERIFF вийшло "розслідування" ГО "Національна Когорта" колишнього працівника МВС Сергія Владико, який теж є власником двох охоронних фірм. Після цього нардеп-мажоритарник від "Слуги народу" Микола Галушко направив серію звернень до правоохоронних органів, після чого на компанію в структурі SHERIFF відкрили 5 кримінальних проваджень – від Бюро економічної безпеки, від Державного бюро розслідувань і від Нацполіції.

Нардеп Галушко теж у минулому працював у структурах Міністерства внутрішніх справ, а також володів охоронною компанією "Галід". 2023 ця компанія об'єдналася з "ВЕНБЕСТ" підприємця і теж колишнього правоохоронця Георгія Тупчія, який був конкурентом SHERIFF на торгах.

Засновник групи компанії SHERIFF Дмитро Стрижов запевняє, що він і його колеги будуть встановлювати відповідальних і домагатимуться покарання: "Наразі SHERIFF разом з юристами і правоохоронцями встановлює відповідальних за виконання цього "наїзду" на бізнес. Ми наголошуємо, що готові надавати будь-яку інформацію, що може зацікавити медіа, і яка може бути надана без порушення таємниці слідства. Для нас важливо не просто захиститися від цих варварських дій, але й покарати всіх, хто не розуміє, як будувати відносини бізнесу з державою цивілізовано".