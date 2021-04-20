Комуністична партія Куби оголосила наступника Рауля Кастро

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Лідер Комуністичної партії Куби Рауль Кастро 16 квітня заявив, що залишає посаду. Новопризначеним очільником ЦК компартії стане чинний президент Куби Мігель Діас-Канель.

Джерело:

BBC

Відтак вперше Кубою керуватиме не член родини Кастро. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на офіційний твітер Комуністичної партії.

Раніше Рауль Кастро йде з посади першого секретаря ЦК компартії Куби

Мігель Діас-Канель замінить Рауля Кастро на посаді першого секретаря ЦК Компартії Куби. Перехід влади означатиме закінчення епохи Кастро, які керували островом протягом 62 років.

"Мігеля Діаса-Канеля було обрано першим секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Куби на 8 з'їзді", – мовиться у повідомленні.

Що відомо про наступника Рауля Кастро

60-річний Діас-Канель є відданим прихильником Рауля Кастро. Він всіляко підтримує погляди партії, тому заявив, що не збирається змінювати в країні політичну лінію.

Він став президентом Куби у 2019 році після прийняття нової конституції. З 1976 до 2019 року в країні не було цієї посади, замість цього існував колективний вищий орган влади – Державна рада.

До обрання президентом Мігель Діас-Канель також очолював Раду Міністрів Куби і був головнокомандувачем Революційних збройних сил.


Рауль Кастро і Мігель Діас-Канель / Фото EFE