Компенсація українцям втраченого житла: у Раді напрацювали законопроєкт

Держава готується забезпечувати українців компенсацією за пошкодження та знищення їхнього житла під час війни. Мовиться про надання житлової площі з обмеженням до 150 квадратних метрів, а не грошей.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк під час брифінгу. Відповідний законопроєкт №7198 вже зареєстрували у парламенті.

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Як розповіла Шуляк, люди, які втратили своє житло або чиї будинки зруйнували чи пошкодили, обов'язково мають зареєструватися через Дію.

Вони матимуть право на отримання компенсації. Ініціатива стосується житлових приміщень громадян України,

– зазначила депутатка.

Це дозволить державі вже зараз почати працювати та прораховувати витрати на відновлення житла. Мовиться про сотні мільярдів гривень.

Згідно із законопроєктом, людина зможе обирати місто, де хоче оселитися.

"Тобто якщо квартира була у Харкові, то власник зруйнованого житла зможе обрати відповідну квартиру з такими ж характеристиками в іншому обласному центрі, – розповіла нардепка.

Компенсація українцям за пошкодження та знищення їхнього житла є ініціативою Володимира Зеленського, яку розробили спільно з урядом та Верховною Радою.

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