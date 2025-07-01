Зеленський підписав закон щодо відпусток для військових: що передбачає документ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує військовим грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки у разі звільнення зі служби. Він набуде чинності вже за місяць.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України.

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Як працюватиме новий закон

Зеленський підписав закон, який гарантує виплату грошової компенсації військовослужбовцям за всі невикористані дні як основної, так і додаткової відпустки у разі звільнення з військової служби.

У разі загибелі військовослужбовця компенсацію отримають особи, зазначені в його розпорядженні. Якщо таких немає – кошти передаються у спадщину,

– йдеться у повідомленні.

Документ набуде чинності через місяць з наступного дня після офіційного опублікування.

Що відомо про відпустку для військових

Під час дії воєнного стану українські військовослужбовці мають право на 30 днів щорічної відпустки. Втім, скористатися всіма днями вчасно вдається не завжди.

Що може завадити скористатися відпусткою:

бойова обстановака;

нестача особового складу в підрозділах;

на тлі інших причин.

При цьому перенести невикористані дні відпустки на наступний рік закон не дозволяє.

Нагадаємо, напередодні Зеленський також підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін. Це питання ще мають розглянути у Верховній Раді.