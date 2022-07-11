Комплекс "маленької людини": до чого призвели чудасії путіна

Комплекс "маленької людини" у путіна, зацикленого на війні, призводить до зростання конфронтації росії взагалі з усіма.

Незабаром не залишиться жодної країни, до якої кремль не ставився б вороже. На тлі війни та шантажу голодом путін вирішив використати ще одну зброю проти Заходу – казахську нафту.

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Нова зброя проти Заходу

Через Каспійський трубопровідний консорціум, а конкретніше чорноморський портовий термінал (роботу якого росія хоче зупинити на місяць з надуманого приводу), йшла як російська нафта, так і казахська (Казахстан відправляв майже 80%).

Трубопровід працював безперебійно майже 20 років, поки путін не вирішив використати і цю можливість для шантажу.

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кремлівський шантаж уже не працює

Ну що ж. Неадеквати у росії так і не зрозуміли, що шантаж як інструмент уже не працює. Токаєв, зрештою, дав вказівку шукати варіанти диверсифікації поставок.

Але путін і далі рухатиметься у цій логіці. У логіці шантажу та створення напруженості, де це тільки можливо. І різного типу злочинів. Не лише щодо України.

Ось днями росія випустила дві ракети по нафтовому танкеру в Чорному морі, що йшов під прапором Молдови.

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