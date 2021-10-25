Кому дістанеться "скіфське золото" з Криму: суд Амстердама оголосить рішення

Апеляційний суд Амстердама вже 26 жовтня має оголосити рішення щодо приналежності "скіфського золота". Вирішальні дебати сторін відбулись ще у квітні.

"Скіфське золото" з Криму потрапило в Нідерланди – ще до окупації півострова. Сюди цінності привезли на виставку.

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Кримські музеї подали апеляцію на рішення суду Нідерландів

Окружний суд Амстердама у 2016 році ухвалив рішення, що експонати потрібно передати Україні. Це служителі Феміди аргументували резолюцією ЮНЕСКО, в якій мовиться, що художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

З 2017 року триває судовий процес

Звісно, це не сподобалась представникам окупованого Криму. У 2017 році надійшла апеляція від кримських музеїв. З того часу триває судова тяганина.

У жовтні 2020 Апеляційний суд задовольнив клопотання української сторони щодо відведення головуючого у справі судді. На такий крок країна пішла через зв'язок судді з адвокатами сторони противника.

На час розгляду справи, "скіфське золото" зберігається у музеї Алларда Пірсона в столиці Нідерландів.

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Що відомо про справу "скіфського золота":