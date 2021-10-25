Кому дістанеться "скіфське золото" з Криму: суд Амстердама оголосить рішення

25 жовтня 2021 , 11:44
Читать новость на русском

Джерело:

Укрінформ

Апеляційний суд Амстердама вже 26 жовтня має оголосити рішення щодо приналежності "скіфського золота". Вирішальні дебати сторін відбулись ще у квітні.

"Скіфське золото" з Криму потрапило в Нідерланди – ще до окупації півострова. Сюди цінності привезли на виставку.

Цікаво Найнезвичайніші музеї України, які варто відвідати хоча б раз у житті

Кримські музеї подали апеляцію на рішення суду Нідерландів

Окружний суд Амстердама у 2016 році ухвалив рішення, що експонати потрібно передати Україні. Це служителі Феміди аргументували резолюцією ЮНЕСКО, в якій мовиться, що художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

З 2017 року триває судовий процес

Звісно, це не сподобалась представникам окупованого Криму. У 2017 році надійшла апеляція від кримських музеїв. З того часу триває судова тяганина.

У жовтні 2020 Апеляційний суд задовольнив клопотання української сторони щодо відведення головуючого у справі судді. На такий крок країна пішла через зв'язок судді з адвокатами сторони противника.

Зверніть увагу! На час розгляду справи, "скіфське золото" зберігається у музеї Алларда Пірсона в столиці Нідерландів.

Варто прочитати У Єгипті частіше лунатиме солов'їна: для українців створять гарячу лінію та аудіогіди

Що відомо про справу "скіфського золота":

  • Ще у 2013 році у Музеї історичних цінностей у Криму сформували виставку з 584 експонатів.
  • Вартість експозиції – близько 1 мільйона євро.
  • Далеко не всі експонати мають стосунок до скіфів та й є золотими: є речі з бронзи, кераміки та навіть дерева.
  • У рамках міжнародної співпраці експозиція вирушила до Німеччини, а у лютому 2014 – до Амстердама.
  • Там експонати мали перебувати до серпня 2014 року, проте залишились і досі.
Автор: Ірина Пундор