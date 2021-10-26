Кому з українських міністрів не загрожує звільнення

Продовжуючи тему кадрових змін у Кабміні. У складі уряду є кілька міністрів, які були призначені нещодавно. Далі читайте російською.

Это первый вице-премьер Алексей Любченко (назначен 20 мая 2021 года), министр энергетики Герман Галущенко (назначен 29 апреля 2021 года), министр инфраструктуры Александр Кубраков (назначен 20 мая 2021 года), министр здравоохранения Виктор Ляшко (назначен 20 мая 2021 года), министр внутренних дел Денис Монастырский (назначен 17 июля 2021 года). Все они проработали на своих должностях менее полугода. И вряд ли логично их увольнять.

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Хотя в прошлом году был прецедент, когда двух министров уволили через три недели после их назначения. Но тогда проблемы были очевидны с самого начала, поэтому их оперативно и разрешили. Из пяти новых членов правительства только по двум (А. Любченко и Г. Галущенко) появлялась информация, что в их адрес высказывалась критика, и что их могут уволить. И то это были высказывания депутатов, скорее в форме предположений.

По А. Любченко конкретных претензий не высказывалось, скорее речь идет о внутриправительственных и околоправительственных интригах. Министра энергетики обоснованно критикуют за то, что вовремя не сумел предотвратить возникновение кризисной ситуации с закупками газа и, особенно, угля.

Это, конечно, больше ответственность компаний, которые "протормозили" со своевременными закупками энергоносителей, но и министерство не должно было пассивно вести в такой ситуации.

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Так, или иначе, однако предполагаю, что менять в очередной раз министра энергетики, это все равно, что менять шило на мыло. Да и на кого менять? Ведь и нынешнего министра не сразу "нашли". До этого больше года была эпопея с "и.о.министрами".

К трем другим новоназначенным министрам публичных претензий нет

Скорее напротив. При В. Ляшко резко ускорились темпы вакцинации. Посмотрим, теперь, как он пройдет очередной пик эпидемии COVID-19. А. Кубраков на хорошем счету у президента, хотя в правительстве он пока не очень заметен. Д. Монастырский очень старается позитивно проявить себя на посту министра внутренних дел. И пока получается.

Вопреки многочисленным прогнозам никакого обвала и катастрофы в МВД после ухода Арсена Авакова не произошло. Но тут надо отдать должное и Арсену Борисовичу – он выстроил систему, которая работает и без него, и новому министру – он не стал ничего кардинально менять, ограничившись точечными кадровыми решениями. И в случае с МВД это, наверное, самая оптимальная линия поведения для молодого министра.

Подводя итоги, можно предположить, что пять членов правительства, назначенные с апреля по июль 2021 г., вряд ли входят в списки на увольнение.