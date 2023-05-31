Загальна мобілізація в Україні: кому можуть вручити повістку з 1 червня

В Україні під час воєнного стану триває проведення загальної мобілізації. Вручити повістки можуть чоловікам від 18 до 60 років.

Є певний список категорій осіб, яким вручатимуть повістки з 1 червня. Детальніше про це – розповість 24 Канал.

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Хто отримає повістки з 1 червня

Мобілізації підлягають чоловіки незалежно від того, чи вони мають військовий досвід. Так, з 1 червня мобілізувати можуть такі категорії чоловіків:

придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

придатні та обмежено придатні за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіки з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років (власники "білого квитка"), визнані придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не чинили тяжкий злочин.

Зауважимо, що чоловіки та жінки, які мають право на відстрочку за інвалідністю або за сімейними обставинами, можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням.

В Україні знизили граничний призовний вік

30 травня Верховна Рада підтримала зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25-річного віку. Це означає, що можуть мобілізувати чоловіків з 25 років, які не проходили строкової служби та військової кафедри.

До речі, у відповідному законопроєкті пропонували мобілізувати чоловіків віком від 25 до 27 років, які не проходили строкову службу. Тому загальній мобілізації підлягатимуть військовозобов'язані чоловіки, придатні та обмежено придатні за станом здоров’я, від 25-ти до 60-ти років без досвіду військової служби.