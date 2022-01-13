Комунальний телеканал з Прикарпаття оштрафували через російську озвучку

Комунальний телеканал ТРК "Вежа" з Івано-Франківська транслював фільм з російською озвучкою. Через це ЗМІ вирішили оштрафувати.

Скільки заплатить телеканал-порушник

Відповідне рішення схвалила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення. Це відбувалося під час засідання у відеорежимі 13 січня.

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Телеканалу доведеться сплатити штраф у розмірі 2 800 гривень. Все тому, що в ефірі показали французький фільм "Дім", який був озвучений не українською, а російською мовою.

До того ж ліцензіат не мав прав на показ цієї стрічки. Також Нацрада зафіксувала невідповідності програмній концепції мовлення.

Що відомо про ТРК "Вежа" На сайті телеканалу зазначено, що медіакомпанія складається з FM та інтернет-радіостанції, кабельного телебачення, інтернет-телебачення, вебресурс та рекламної агенції.

Джерело: На сайті телеканалу зазначено, що медіакомпанія складається з FM та інтернет-радіостанції, кабельного телебачення, інтернет-телебачення, вебресурс та рекламної агенції.Джерело: сайт телеканалу

В Україні посилять вимоги до російськомовних газет та журналів

З 16 січня 2022 року вступлять у дію норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вони передбачають вимогу для російськомовних друкованих видань дублювати матеріали ще й українською.

Обидві версії видання мають бути однакові за назвою, обсягом та змістом. Також їх повинні видавати в один й той самий день.

Зауважимо, до 16 липня 2024 року вимоги не поширюватимуть на ЗМІ, які видають виключно кримськотатарською мовою та іншими мовами корінних народів, а також англійською мовою.

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