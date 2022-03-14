Комунікація важко, але йде, – Подоляк про хід переговорів
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Між Україною та Росією тривають переговори у відеоформаті. Сторони продовжують висловлювати свої позиції.
Вони – вже чітко визначені. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.
Зверніть увагу Перемовини з Росією тривають нон-стоп: 14 березня відбудеться переговорна сесія
"Комунікація важко, але відбувається", – наголосив Подоляк.
У сторін – різні політичні системи
За словами радника глави ОП, політичні системи України та Росії – дуже різні. В цьому і є причина розбіжностей у позиціях.
"Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", – зауважив Подоляк.
Що відомо про переговори
В Офісі Президента зауважили, що на конкретні результати від переговорів з Росією Україна вийде в лічені дні.
Перемовини між сторонами тривають нон-стоп у відеоформаті. Робочі групи працюють постійно. Подоляк зауважив, що Україна продовжує дотримуватися своїх вимог – закінчення війни та виведення російських військ.
Зверніть увагу – Звернення Подоляка перед переговорами: дивіться відео
Повний текст публікації у твітері:
Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства.