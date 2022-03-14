Комунікація важко, але йде, – Подоляк про хід переговорів

Між Україною та Росією тривають переговори у відеоформаті. Сторони продовжують висловлювати свої позиції.

Вони – вже чітко визначені. Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Зверніть увагу Перемовини з Росією тривають нон-стоп: 14 березня відбудеться переговорна сесія

"Комунікація важко, але відбувається", – наголосив Подоляк.

У сторін – різні політичні системи

За словами радника глави ОП, політичні системи України та Росії – дуже різні. В цьому і є причина розбіжностей у позиціях.

"Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства", – зауважив Подоляк.

Що відомо про переговори

В Офісі Президента зауважили, що на конкретні результати від переговорів з Росією Україна вийде в лічені дні.

Перемовини між сторонами тривають нон-стоп у відеоформаті. Робочі групи працюють постійно. Подоляк зауважив, що Україна продовжує дотримуватися своїх вимог – закінчення війни та виведення російських військ.

Зверніть увагу – Звернення Подоляка перед переговорами: дивіться відео



Повний текст публікації у твітері:

Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства.