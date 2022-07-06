Я не робив скандалу, – мер Миколаєва мав їхати у Лугано, але його теж не пропустили через кордон

У швейцарському Лугано відбулася велика конференція щодо плану післявоєнної відбудови України. Участь у ній мав взяти мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, однак його не випустили з України.

Сєнкевич виступив у Лугано в онлайн-форматі

Про це Олександр Сєнкевич розповів під час брифінгу, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що теж мав їхати в Лугано, однак на кордоні його не випустили.

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За словами Сєнкевича, у Швейцарії він мав підписати з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом меморандум про співпрацю.

Насправді я теж мав бути в Лугано й там ми мали підписати меморандум про співпрацю з міністром закордонних справ Данії. Але про те, що я не можу туди приїхати, дізнався на кордоні, коли планував виїхати,

– розповів мер Миколаєва.

Сєнкевич додав, що для нього це стало несподіванкою, однак він не вирішив не влаштовувати скандалів і виступав в онлайн-форматі.

"Для мене це був сюрприз, але, на відміну від інших мерів, я не робив з цього скандалу. Повернувся до міста й виступив на панелі онлайн", – повідомив Сєнкевича.

З України не випустили й мера Чернігова

У червні мер Чернігова Владислав Атрошенко хотів поїхати в Польщу, щоб підписати там угоду про партнерство та допомогу очолюваному ним місту. Посадовця не випустили українські прикордонники.

Після цього міський голова Чернігова заявив, що ситуація політично мотивована. На думку Атрошенка, йому не дозволили виїхати з України за вказівкою з Офісу Президента.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у відповідь на заяву Атрошенка зазначив, що можуть знайтися шляхи допомогти містам і громадам без деяких мерів.

Данія дала згоду на участь у відбудові Миколаєва

Російські військові постійно бомбардують Миколаїв, знищуючи інфраструктуру міста. Наприкінці березня президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту Данії. Глава держави закликав Данію приєднуватися до відбудови України після війни та допомогти відновити Миколаїв.

У квітні данська прем'єр-міністерка Метте Фредріксен приїхала до України. Під час спільного брифінгу із Зеленським вона запевнила, що її країна допоможе відбудувати Миколаїв.

Олександр Сєнкевич повідомив, що Данія взяла шефство щодо відновлення Миколаєва. За його словами, наразі триває робота стосовно плану, як місцева влада буде співпрацювати з данськими друзями.

Мер Миколаєва розповів, що відбудовувати місто ще рано через обстріли. Тому в планах робота над проєктно-кошторисними документаціями, глобальними стратегічними процесами, зокрема змінами генплану.

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