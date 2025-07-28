Її руки заплямовані кров'ю, – Україна розкритикувала участь Матвієнко на конференції в Женеві

У понеділок, 28 липня, у Швейцарії розпочалася шоста Всесвітня конференція спікерів парламентів та інші заходи Міжпарламентського союзу. Зокрема, туди прибула російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

На її виступ уже відреагували в українському МЗС. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника Георгія Тихого.

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Чому розкритикували участь Матвієнко?

За словами Тихого, допуск Матвієнко до Женеви є ганебним і ніколи не повинен був би відбутися. Вона несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі подальші звірства після того, як публічно підтримала введення російських збройних сил на територію України.

Окрім того, українське МЗС закликало всіх учасників заходів, які "мають хоч трохи самоповаги", утриматися від рукостискання з головою Ради Федерації, адже її руки "заплямовані українською кров'ю".

Місце Матвієнко – на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях,

– написав Тихий.

Він пообіцяв невтомно працювати над тим, аби вона "отримала те, на що справді заслуговує". Йдеться про поїздку до Гааги, де незабаром розпочне роботу Спеціальний трибунал з питань злочину агресії проти України.

До слова, Матвієнко планувала виступити в межах дискусії "Світ у сум'ятті: парламентське співробітництво та багатосторонній підхід до розв'язання проблем в ім'я миру, справедливості та процвітання кожного".