Три важливі тези: про що говорили на конференції з реконструкції України в Берліні

У столиці Німеччині стартувала міжнародна конференція з відновлення України. Її відкрили канцлер Німеччини Олаф Шольц та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вони озвучили низку важливих меседжів щодо ситуації в Україні.

Західні топпосадовці у своїх виступах дякували українському народу та говорили про його стійкість. Про це 24 Каналу розповіла виконавча директорка аналітичного центру ІЗІ Мартина Богуславець, додавши, що чи не найважливішими були промови Володимира Зеленського, Олафа Шольца та Урсули фон дер Ляєн.

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Які заяви пролунали

Промови були досить дипломатичні, прозвучали дуже важливі меседжі, зокрема про те, що Німеччина передасть Україні систему Patriot. Загалом конференція орієнтована на швидку допомогу та підтримку, бо Європа розуміє, що якби швидше вдалося захистити нашу енергетику, передати засоби ППО, то про глобальне відновлення навіть не довелося б говорити.

Олаф Шольц сказав, що найкраще відновлювати те, що не потрібно відновлювати. А для цього Україну потрібно забезпечити якісною протиповітряною обороною. Це перша важлива теза.

Другий меседж – нам пообіцяли членство в ЄС, але тепер очевидно, що мовиться про виконання "домашніх зобов'язань". Це тривалий процес,

– зауважила Мартина Богуславець.

Третя теза стосувалася того, що саме має виконати Україна. Якщо ми говоримо про 500 мільярдів євро, які потрібні для глобальної відбудови України, то було сказано, що це завдання бізнесу, для приватних партнерів України. Саме вони з допомогою ЄС мають створити інвестиційні умови для такого відновлення.

Для Заходу важливий принцип передбачуваності

У кулуарах багато хто говорив про те, що на основну конференцію не приїхав міністр з відновлення, бо в Україні його зараз немає. Голову агентства з відновлення Мустафу Найєма також було звільнено 10 червня. У своїй публічній заяві він сказав, що вбачає в цьому політичний тиск.

Насправді для Заходу дуже важливий принцип передбачуваності. Політики мають знати, з ким та про що домовляються. Тому спілкуючись з міжнародними експертами, вони напряму запитували, як ми оцінюємо незалежність інституції, які в Україні відповідають за відбудову,

– розповіла Мартина Богуславець.

Потрібно розуміти, що коли міжнародні проєкти працюють з інституціями, на це йде велика кількість ресурсів, грошей. Тому цілком нормально, що західні партнери турбуються за свої вкладені ресурси, інструменти, які вони створювали для цих інституцій, завдяки великій кількості допомоги.

Тому потрібно дуже виважено проводити таку політику, особливо перед такими важливими подіями міжнародного значення. Попри це топові політики наголосили на тому, що продовжуватимуть підтримувати Україну доки це буде потрібно.

Яку допомогу отримає Україна

Було озвучено про системи ППО, ракети, артилерійські установки. Всі ці засоби надходитимуть вже у найближчі тижні. Тоді також почнеться виконання з боку ЄС зобов'язань щодо допомоги на 50 мільярдів, про що говорили на торішній конференції.

Ба більше, Урсула фон дер Ляєн сказала про те, що Україна виконала основні зобов'язання, зокрема ті, що пов'язані з антикорупційними законами. Тому в майбутньому ми можемо очікувати на важливі транші. Деякі з них спрямовані на макроеконмічну допомогу.

До того ж було сказано, що Україна є європейською країною, її вступ до ЄС – це лише питання часу.

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