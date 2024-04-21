Чекають на війну у США: росіяни нестямляться через рішення про конфіскацію їхніх активів

Палата представників ухвалила рішення щодо конфіскації активів росіян 20 квітня. У цей же день голосували за пакет допомоги Україні від США. Росіяни сиплють прокльонами через рішення Палати представників, 24 Канал коротко передасть головне з їхніх заяв.

Український уряд наполягав на тому, щоб заморожені активи Росії можна було використати для посилення та відновлення нашої держави. Світ довго дискутував з цього приводу, і зрештою у США наважилися на цей крок.

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Як у Росії реагують на рішення конфіскацію їхніх активів

Рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що Америці "доведеться відповісти". Але саме щодо активів він був навіть дещо обережним – сказав, що треба розібратися з деталями. І туманно пригрозив, мовляв, Росія змусить Америку відповісти "так, як це найкраще відповідає нашим інтересам". А ще світові інвестори начебто відвернуться від США, бо там зазіхнули на "непорушність приватної власності".

Щодо надання Україні пакету допомоги Пєсков був змушений визнати, що рішення очікуване, але вважає, що воно "ще більше збагатить США і розорить Україну". А взагалі з вини конгресменів загине ще більше українців. Як працюють причинно-наслідкові зв'язки в голові Пєскова, лишається загадкою. Імовірно, найкраще їх описує фраза "на чорне каже біле".

Дмітрій Мєдвєдєв, як і завжди, сипав прокльонами, назвав кошти кривавими доларами, а американський ВПК – невситимим. Він також вважає, що допомога від США дорівнює смертям українців. Тут би й спитати, чи він нічого не переплутав, але що візьмеш з алкозалежних. Зрештою Мєдвєдєв заявив, що Росія переможе, а Америка розпадеться внаслідок громадянської війни. Яку вестимуть "не так, як у XIX столітті, а із застосуванням танків, артилерії і всіх видів ракет". Цікаво, а міжконтинентальні ракети теж будуть?

Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що США спонсорують тероризм, а у світі поглибляться кризові явища. Просто нагадаємо, що це її керівник зустрічався з представниками ХАМАС.

Ну а вишенькою на торті стали слова зрадника Олега Царьова (так, він досі щось заявляє). Він висловився у дусі "українцям дали подарунок на день народження Гітлера". Здається, що росіяни пам'ятають, коли народився Гітлер, краще, аніж українці.