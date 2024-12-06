Блінкен поставив Лаврова на місце на зустрічі ОБСЄ через Україну

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров у четвер вступив у непряму суперечку з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Це відбулося на Мальті під час щорічної зустрічі ОБСЄ в Європі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням AP. Лавров звинуватив Захід у загрозі ескалації через війну в Україні, але вийшов із засідання раніше, ніж Блінкен та інші спікери мали змогу дати свою відповідь.

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Конфлікт на форумі ОБСЄ

У своєму виступі Лавров стверджував, що США нібито сприяють відродженню холодної війни та провокують прямий конфлікт з Росією. Він додав, що причиною таких дій є бажання "повернути НАТО в центр політичної уваги".

Після афганської поразки виникла потреба в новому спільному ворогу,

– заявив Лавров.

Він підкреслив, що це лише призведе до ескалації ризику глобального конфлікту.

Водночас Ентоні Блінкен, який виступив після того, як Лавров покинув засідання, поклав відповідальність за ескалацію в регіоні на Росію.

Лавров говорив про суверенне право кожної держави-члена робити власний вибір. Це саме те, про що йдеться: про суверенне право України обирати своє майбутнє,

– підкреслив Блінкен.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який виступив першим, також не обминув тему, назвавши Лаврова "воєнним злочинцем".

Україна продовжує боротьбу за своє право на існування, і російський воєнний злочинець за цим столом має це знати: Україна досягне успіху, і справедливість переможе,

– сказав Сибіга.

До слова, цей візит Лаврова став його першим до країни-члена ЄС з початку повномасштабного вторгнення.

