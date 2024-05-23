Конфлікт між ТЦК і цивільними в Харкові: постраждав солдат роти охорони

У Харкові між військовослужбовцями ТЦК й цивільними під час оповіщення громадян стався конфлікт. Поруч з представниками ТЦК були присутні і працівники поліції.

22 травня у мережі поширили відповідне відео. Наразі у Харківській ОТЦК та СП прокоментували ситуацію.

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Там заявили, що цивільні провокували напади на військових. Зокрема, конфлікт розпочався через "застосування декількома громадянами, які мали ознаки алкогольного або наркотичного сп'яніння, фізичної сили проти військовослужбовців".

За даними центру комплектування, атаки супроводжувались брутальною лайкою та образами гідності військових. Зазанчають, що у мережу потрапили лише фрагменти відео, на які не потрапили кадри напади на військових.

Натомість у ТЦК повідомили, що унаслідок суперечки постраждав солдат роти охорони.

"У результаті нападу поки не встановлених осіб постраждав солдат роти охорони, якому були завдані тілесні ушкодження. Зокрема, накладені шви на забійну рану у районі вилиці", – ідеться у повідомленні.

Зазначають, що у ТЦК та СП цей військовослужбовець проходить службу після важкого поранення, якого він зазнав у лютому 2023 року під час захисту України.

Розпочато службове розслідування

У ТЦК засудили дії військових, які "піддалися на провокування з боку осіб з неадекватною поведінкою". Зокрема, наголошують, що працівники не мали, попри агресивну провокацію, вступати у суперечку та фізичне протистояння. А тому призначено службове розслідування, за результатами якого вживуть відповідних дисциплінарних заходів.