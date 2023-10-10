Сам організувати не міг: як ХАМАС наважився атакувати Ізраїль

Видання The Wall Street Journal пише, що Іран допомагав ХАМАС готувати напад на Ізраїль. Відповідна робота проводилася починаючи з серпня і включала в себе декілька зустрічей.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен в розмові з 24 Каналом теж припускає, що без сторонньої допомоги ХАМАС сам би не зміг спланувати таку операцію. Іран, зокрема, досягнув значного успіху у створені радикальних угрупувань. Займався ідеологічною прокачкою, спрямованою на ненависть до Ізраїлю.

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"Зухвала, нахабна, терористична добре продумана військова операція бойовиками ХАМАС. Там настільки все добре продумано, що багато експертів зійшлося на думці – не могли лідери ХАМАС самі все придумати", – відзначив він.

Спроможності ХАМАС

Сектор Гази має невелику за площею територію, але має досить потужний концентрат населення у 2,5 мільйонів людей, відзначив Тизенгаузен. Атака на Ізраїль відбувалася під прикриттям щільних ракетних обстрілів.

"Були підриви стіни, яка між Ізраїлем та Сектором Гази. Була розвідка з дронів. Було професійне проникнення. Було неспокійно на іншому кінці країни, куди були перекинуті війська. Тобто все було ретельно сплановано. Я думаю, що і без російських інструкторів не обійшлося", – відзначив політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про підготовку атаки на Ізраїль: дивитись відео

Зазначимо, раніше експерти відзначаючи про співпрацю Росії з ХАМАС, наголошували про тактику роботи дронів зі скидом. Її використовує країна-окупантка у війні з Україною і, ймовірно, могла передавати технології згаданому угрупуванню.

"ХАМАС самостійно не міг це організувати. ХАМАС – це політичний рух, радикально-ісламістський і у нього є воєнізоване крило, яке усі ці теракти і здійснює. В ряді країн вони фактично оголошені терористами. ХАМАС не може існувати без спонсорів. Це проксі, як і "Хезболла", які вирішують певні завдання за гроші. Хто дає гроші ХАМАС – Іран, Катар і тісні зв'язки з Росією", – відзначив Тизенгаузен.

Ціль атаки

За словами Бориса Тизенгаузена, атака на Ізраїль відбулася у період, коли країна почала налагоджувати відносини з цілим рядом арабських країн. В тому числі із Саудівською Аравією. А от наслідки можуть бути радикальними.

"Я впевнений, що цього разу Ізраїль здійснить повну зачистку Сектора Гази. Вони вже до цього приступили. Інакше крило ХАМАС проводитиме акції, але інакше. Мовиться не лише про знищення ключових центрів, командних пунктів ХАМАС. Важливо розуміти, як і хто на цю територію, оточену Ізраїлем, доставив зброю і як вони звідти тікатимуть. Треба знищувати спонсора, інакше з'являтимуться нові проксі", – пояснив він.

Нагадаємо, всі подробиці та останні новини про події в Ізраїлі ви можете читати у матеріалі 24 Каналу, який постійно оновлюється.

Ізраїль: останні події