Кадиров посадив Путіна на шпагат: чий бік обере російський диктатор у міжетнічному конфлікті

Протистояння між Рамзаном Кадировим та Сулейманом Керімовим за контроль над компанією Wildberries набирає оборотів. Цей конфлікт вже набуває значення міжетнічного – між так званим главою Чечні та сенатором від Дагестану.

Зараз перед Владіміром Путіним стоїть важке завдання розрулити цю ситуацію так, щоб не роздмухати кризу, яка може призвести до фатальних наслідків для Росії. На думку політтехнолога Бориса Тизенгаузена, якою він поділився з 24 Каналом, конфлікт Кадирова та Керімовим, який вийшов в публічну площину, свідчить про те, що в країні не вдається приховати міжетнічне протистояння.

До теми Путін вже не може владнати конфлікти: що відбувається в російських кланах

Що робити Путіну

Дагестан є однією з найгарячіших точок Росії. Там постійно відбуваються тривожні події – стрілянина, теракти, протести.

Ця республіка довго не буде терпіти, і про це свідчать протести в цьому регіоні проти мобілізації,

– зауважив політолог.

До теми. Президент Конгресу народів Дагестану в Україні Ахмад Ахмедов вважає, що саме з Дагестану може розпочатися розвал Росії, адже вона вже не та, якою була за часів чеченських воєн.

Протистояння між кланами розпочалось за контроль над інтернет-магазином Wildberries, що має багатомільярдні прибутки. Сулейман Керімов підтримав власницю компанії Тетяну Бакальчук у її конфлікті з колишнім чоловіком Владиславом, який намагався захопити офіс Wildberries. На бік Владислава встав Рамзан Кадиров.

Дійшло до того, що Кадиров оголосив кровну помсту Керімову та ще двом російським депутатам за те, що вони нібито замовили його вбивство. Водночас ані російські правоохоронні органи, ані Путін не відреагували на заяву Кадирова.

Кадиров посадив Путіна на шпагат. Якщо зараз не вирішиться питання щодо компанії Wildberries на користь людини, які підтримує так званий глава Чечні, тоді вся Росія побачить, що Кадирова принизили у всіх на очах. Принизив його інший клан – з Дагестану – в особі Керімова,

– наголосив політолог.

Кадиров вже публічно озвучив кровну помсту, і зараз має вибачитись Керімов, але він не буде цього робити. Кадиров, на його думку, теж не забере свої слова назад. І що тепер робити Путіну – віддати Wildberries якійсь третій стороні?

Якщо питання буде розв'язане на користь Кадирова, буде зрозуміло, що він натиснув на Путіна і той злякався ультиматуму,

– пояснив Борис Тизенгаузен.

Зазначимо, що генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголосив, що Кадиров хоч публічно підтримує Путіна, однак у будь-який момент може піти проти нього.

Не можна виключати, що Кадиров здатен ініціювати протестні рухи в Чечні, які виступатимуть проти Москви. Путін найбільше боїться протистоянь всередині Росії, і Кадиров може цим спекулювати.