Сербія звертатиметься до НАТО через Косово: президент хоче розгорнути армію та поліцію
Джерело:Novosti.rs
Відносини між Косово та Сербією знову почали загострюватись. У Белграді навіть заявили, що хочуть надіслали запит у Північноатлантичний альянс щодо розміщення на території Косово поліцейських загонів.
У суботу, 10 грудня, після затримання колишнього співробітника косівської поліції, що має сербське походження, на Півночі Косово почали з'являтися барикади. Після цього президент Сербії Александар Вучич вирішив звернутися до НАТО з проханням.
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Чого хоче Белград
Сербські ЗМІ зазначають, що Вучич має намір звернувся до командувача сил НАТО в Косово щодо розміщення своїх поліцейських та військовослужбовців на території держави, що є частково визнаною.
Резолюція 1244 Радбезу ООН підтвердила, що узгодженій кількості сербських військових і поліцейських буде дозволено повернутися. Поки що жодних переговорів з KFOR (місія НАТО в Косово – 24 Канал) про повернення сербського персоналу не було,
– сказав президент.
Водночас він зазначив, що впевнений, що це прохання відхилять в Альянсі та у Белграда немає ілюзій щодо цього. Однак схвалення такого запиту, за словами Вулича, – це начебто "обов'язок KFOR".
Вони (НАТО – 24 Канал) знайдуть безліч приводів, хоча і не мають на це права, щоб сказати, що вони "контролюють ситуацію" і що "в цьому нема потреби,
– констатував глава держави.
Закриття ККП та перенесення виборів
Варто також зауважити, що через цей інцидент поліція Косово почала блокувала в'їзд з Сербії через КПП "Ярине" та "Брняк". Силовики зазначають, що такий крок вжила влада в рамках заходів безпеки. Про це пишуть Novosti.rs.
Окрім того, як повідомляє Kosovo Online, президентка Косово Вйоса Османі розповіла, що муніципальні вибори на півночі частково визнаної держави перенесли на квітень. Цей крок необхідний, бо неможливо забезпечити правопорядок в регіоні.