Конфлікт між Чехією та Росією грає на руку Україні, але є один нюанс, – експерт Куса

Чехія заявила про те, що висилає 18 російських дипломатів через підозру у шпигунстві. Водночас для України такий конфлікт є досить вигідним, адже Кремль псує відносини з Заходом.

Таку думку висловив експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Однак додав, що не варто покладатись лише на цей факт.

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"Нам це грає на руку в тому, що у Росії так погіршуються стосунки з Заходом. Це може нам бути вигідним в політичному плані, у побудові іміджу антиросійського західного фронту, який нібито існує і готовий підтримати нас у будь-який момент", – зауважив Куса.

Він наголосив, що варто зважати й на інший, не менш важливий нюанс.

Це призводить до ескалації стосунків між Заходом та Росією, яка є однією з причин і конфлікту в Україні. Наскільки вигідна нам ескалація – це питання дискусійне,

– сказав експерт.

Висилка російських дипломатів з Чехії: коротко

Про висилку 18 російських дипломатів з Чехії заявили 17 квітня. За даними чеських спецслужб, вони є офіцерами кремлівських спецслужб Служби зовнішньої розвідки та Головного розвідувального управління.

Їх підозрюють у причетності до вибуху складу боєприпасів, який трапився ще у 2014 році у Врбетіце.

За словами глави Сенату Чехії Мілоша Вистрчела, подію можна класифікувати як державний тероризм.

Куса про те, чим для України вигідний конфлікт Чехії та Росії: відео